Michał Probierz został oficjalnie w środę selekcjonerem reprezentacji Polski

O warsztacie trenerskim 50-latka wypowiedział się Patryk Tuszyński

33-latek współpracował ze szkoleniowcem w Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok

Patryk Tuszyński o warsztacie trenerskim Michała Probierza

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił w środę, że selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. Objęcie przez 50-latka kadry narodowej jest szeroko komentowane w mediach. O warsztacie trenerskim szkoleniowca wypowiedział się Patryk Tuszyński w rozmowie z “TVP Sport”.

– Patrząc z mojej perspektywy, wydaje mi się, że jest to dobry wybór. To charyzmatyczny trener, miałem okazję go poznać, kiedy grałem w Lechii, później ściągnął mnie do Jagiellonii. Potrafi postawić na nieoczywistych zawodników i wydobyć z nich sto procent możliwości, czy nawet więcej. Jeżeli na kogoś postawi i ktoś go nie zawiedzie, będzie ciężko pracował, to u trenera będzie mieć dobrze – powiedział 33-latek.

– Myślę, że trener może powołać do reprezentacji zawodnika, o którym dziennikarze mogą nie mówić. On jest w stanie dostrzec potencjał u danego piłkarza i będzie w stanie wszystkich zaskoczyć. Trener Probierz pracował teraz w kadrze młodzieżowej i dobrze poznał młodych chłopaków. Wie, na co ich stać. Grałem w dwóch prowadzonych przez trenera klubach i pamiętam, że młodzi potem odpłacali się tym, że stawali na wysokości zadania – dodał Tuszyński.

Michał Probierz zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski już 12 października. Wówczas nasza kadra narodowa zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

