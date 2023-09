IMAGO/ NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl Na zdjęciu: Marek Papszun

Reprezentacja Polski straciła selekcjonera

PZPN podjął decyzję o pożegnaniu Fernando Santosa

Kandydatem na opiekun kadry jest Marek Papszun, o którym jasno wypowiedział się Marek Koźmiński

PZPN szuka następcy Santosa. Koźmiński mówi o Papszunie

Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. Jeden z faworytów na stanowisko Portugalczyka to Marek Papszun. Tę kandydaturę w Kanale Sportowym ocenił Marek Koźmiński, konkurent Cezarego Kuleszy w wyborach na szefa federacji.

– To jest człowiek bardzo silnej osobowości, który ma pewne cechy wolicjonalne, które na dzień dzisiejszy mogą być nie do zaakceptowania w tym trudnym okresie, w którym znalazł się PZPN – ocenił były reprezentant Polski.

– To nie tak, że ma zły warsztat, że to zły trener. Absolutnie. To jest trener, którego polska piłka poznała jako takiego twardego dżentelmena, który rządzi i dzieli. Według mnie PZPN, po tym co się działo, nie jest gotowy na tego typu osobowość – przekonuje były wiceprezes polskiej federacji piłkarskiej.