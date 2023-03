Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024. Dorobek Biało-czerwonych po tych spotkaniach to trzy punkty, które są efektem zwycięstwa nad Albanią (1:0). W starciu z Czechami podopieczni Fernando Santosa się skompromitowali (1:3). Tymczasem w rozmowie z Tetrykami na kanale Goal.pl na YouTube o kulisach głośnego wywiadu z Łukaszem Skorupskim opowiedział jego autor, czyli Łukasz Olkowicz w Przeglądu Sportowego.

Łukasz Olkowicz niedawno przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę w Przeglądzie Sportowym/Onecie z Łukaszem Skorupskim

Dziennikarz opowiedział o kulisach poznania reprezentanta Polski w rozmowie z Tetrykami na kanale Goal.pl

Przyznał, że musiał długo czekać, aby taka rozmowa została przeprowadzona

“To nie jest banał, ale było szczerze. Także na temat premii”

Reprezentacja Polski w końcówce minionego roku z jednej strony osiągnęła duży sukces, jak na możliwości Biało-czerwonych, bo po długiej przerwie w końcu wyszła z grupy na mundialu. Szybko jednak to osiągnięcie zostało umniejszane przez opinię publiczną, na co zapracowali sami zawodnicy, wykłócając się o premie. Opowiedział o tym Łukasz Skorupski, a kulisy tego wywiadu przedstawił Łukasz Olkowicz.

– 10 lat czekałem na to, aby Łukasz był gotowy na wywiad. Mocno się odsłonił. Szkoda, że ta druga część rozmowa została przykryta przez premie. Mówił o pobycie w izbie wytrzeźwień, o trzydniowy pobycie w areszcie z jakimś dilderem po słynnej akcji w Lornecie z Meduzą – mówił dziennikarz w rozmowie z Kubą Olkiewiczem i Leszkiem Milewskim.

– Poznałem Łukasza przez Konrada Gołosia. Jechaliśmy na jakieś spotkanie kadry młodzieżowej do Opola. Były po drodze browary. Pamiętam, że zatrzymaliśmy się też w McDonaldzie. Był majonez, ketchup, hamburgery. Taki był Łukasz Skorupski – kontynuował Olkowicz.

– Później odwiedzałem go w Rzymie i zobaczyłem, jak się zmienił. To nie jest tylko takie gadanie. Naprawdę się zmienił i chciałem to pokazać. Oczywiście wrzucałem reportaże o tym z Rzymu, jak się zmienia. Inny jest jednak odbiór, jeśli zawodnik sam o tym mówi – przekazywał dziennikarz Przeglądu Sportowego/Onetu.

– Po dwunastu latach Łukasz był gotowy na to, aby porozmawiać o wszystkim. Poleciałem do Włoch na kilka dni, wywiad był tworzony jakby w czterech częściach. Rano byliśmy na treningu, a wieczorem rozsiadał się na kanapie, czyli u siebie w domu, gdzie czuł się komfortowo i rozmawialiśmy. Opowiedział o sobie. To nie jest banał, ale było szczerze. Także na temat premii – ujawnił Olkowicz.

