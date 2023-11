IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Jakub Kiwior, Marcin Bułka i Sebastian Walukiewicz

Michał Probierz ogłosił powołania na nadchodzący mecz eliminacji Euro 2024 z Czechami

W kadrze nie mogło zabraknąć znakomitego Marcina Bułki

Polski bramkarz wyrasta na jednego z najlepszych w Europie

Marcin Bułka wychwalany. Genialny okres reprezentanta Polski

Marcin Bułka na co dzień występuje we francuskim OGC Nice. Reprezentant Polski zachwyca od początku tego sezonu, co dobitnie pokazują także jego statystyki. Pod wieloma względami jest najlepszy w TOP 5 ligach Europy.

Marcin Bułka

– najwięcej czystych kont w TOP 5 Europy – 8

– najwyższa skuteczność interwencji w TOP5 – 85%

– najmniej traconych goli / 90 minut w TOP5 – 0,36

– +3,8 gole stracone vs xG – 2. wynik w TOP5.



Żyjemy w czasach Marcina Bułki. Trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie. — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) November 6, 2023

Golkipera nie mogło zabraknąć na liście powołanych na listopadowy mecz eliminacji Euro 2024 z Czechami. Ciepło na temat bramkarza wypowiedział się były kadrowicz Maciej Makuszewski, który w kadrze uzbierał pięć występów.

– Byłoby to słabe, gdyby Bułka nie został powołany. On ma teraz najlepszy moment w karierze – obecnie jest pewnie jednym z najlepszych bramkarzy w Europie. Szkoda by było, gdyby nie przyjechał na reprezentację – stwierdził.

