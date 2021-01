Agent Paulo Sousy, portugalskiego trenera wymienianego wśród kandydatów na następcę Jerzego Brzęczka, przyjechał do Warszawy. Hugo Cajuda zamieścił zdjęcie ze stolicy Polski na swoim Instagramie, co jako pierwszy zauważył Jakub Polkowski, dziennikarz kanału Foot Truck, ale przesłanek, by wierzyć, że to właśnie Sousa będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski jest dużo więcej.

Nazwisko trenera, który poprowadzi Biało-czerwonych w eliminacjach MŚ i w finałach Euro 2020, jest najpilniej strzeżoną tajemnicą w ostatnich latach w PZPN. Zbigniew Boniek ujawnił je jedynie najbliższym współpracownikom, w dodatku nie wszystkim. Prezes związku robił wszystko, by nie wyciekło ono do mediów, tymczasem być może jesteśmy świadkami spektakularnej wpadki i ujawnienia sekretu z dość nieoczekiwanej strony. Tak można interpretować całe zamieszanie wokół zdjęcia wrzuconego przez agenta Paulo Sousy, choć zaznaczamy – cały czas obracamy się jedynie w sferze domysłów. W tym, że teraz mają one znacznie większą podstawę.

Cajuda zdjęcie wrzucił w nocy, a Polkowski zauważył je nad ranem. Wtedy błyskawicznie rozniosło się po sieci, a chwilę później agent Sousy… usunął je z Instagrama. Tylko po to, by dodać ponownie z fałszywą datą (co sugeruje dodany dopiero wówczas opis “rok temu”). Problem w tym, że rok wcześniej w stolicy Polski nie było śniegu, a temperatura była dodatnia, tymczasem na zdjęciu Cajudy widnieje dopisek -4 stopnie oraz widać śnieg wokół Pałacu Kultury. Przyczyn zamieszania wokół tego wpisu można się tylko domyślać.

Agent Paulo Sousy pojawił się w Warszawie. Raczej nie w celach turystycznych. pic.twitter.com/lS7yIbZonG — Kuba Polkowski (@kubapolkowski) January 21, 2021

Paulo Sousa już we wtorek według doniesień zwykle dobrze poinformowanego w tematach piłkarskich Gianluki Di Marzio był przymierzany do pracy na stanowisku opiekuna Biało-czerwonych. Szybko te wieści zdementował jednak Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Niewykluczone jednak, że temat wciąż istnieje. 50-latek aktualnie pozostaje bez pracy. Latem minionego roku rozstał się z Girondins Bordeaux.

Dzisiaj na godzinę 15:00 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Chociaż Paulo Sousa wydaje się faworytem do objęcia sterów nad Biało-czerwonymi, to wciąż nie ma stuprocentowej pewności. Sternik polskiej centrali zdążył już przyzwyczaić do zaskakujących ruchów.

Hugo Cajuda jest przedstawicielem agencji FIA Dubai, która ma liczne powiązania z Polską. To on negocjował z Legią umowę Ricardo Sa Pinto oraz sprowadził do niej szereg portugalskich piłkarzy – Andre Martinsa, Salvadora Agry, Luisa Rochy, Iuriego Medeirosa. Ostatnim jego transferem było umieszczenie w stołecznym klubie Luquinhasa. W przeszłości reprezentował także Jakuba Błaszczykowskiego.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski – bukmacherzy reagują

Na wszystkie medialne doniesienia reagują również firmy bukmacherskie. Paulo Sousa bardzo szybko stał się według nich faworytem do zostania następcą Jerzego Brzęczka. W STS zakłady bukmacherskie kurs na zatrudnienie Portugalczyka wynosi obecnie 1.85.



Kursy STS na nowego selekcjonera reprezentacji Polski:

Vincenzo Montella – 6.00

Marco Giampaolo – 6.75

Giovanni De Biasi – 8.00

Massimo Carrera – 10.00

Lars Lagerback – 15.00

Massimiliano Allegri – 18.00

Roberto Donadoni – 18.00

Nenad Bjelica – 20.00

Luciano Spalletti – 20.00

Maurizio Sarri – 25.00

Adam Nawałka – 25.00

Marco van Basten – 30.00

Lucien Favre – 50.00

Jacek Magiera – 75.00

Michał Probierz – 75.00

Srecko Katanec – 125.00

Walter Mazzarri – 125.00

Ralf Rangnick – 125.00

Marek Papszun – 150.00

Czesław Michniewicz – 250.00

Thomas Tuchela – 250.00

Juergen Klinsmann – 375.00

Maciej Skorża – 375.00

Arsene Wenger – 500.00

Ernesto Valverde – 500.00

Antoni Piechniczek – 1000.00

Kursy aktualne na 21.01.2021 09:38. Mogą ulec zmianie.

