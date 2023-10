IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Patryk Peda

Patryk Peda otrzymał niespodziewane powołanie do reprezentacji Polski

Zawodnik trzecioligowego włoskiego SPAL zapowiada walkę o pierwszy skład

Mówi, że nie przyjechał oglądać innych zawodników

Patryk Peda pewny siebie. Chce zadebiutować w reprezentacji Polski

Patryk Peda to środkowy obrońca, występujący na co dzień w Serie C w barwach SPAL. 21-latek otrzymał niespodziewane powołanie do reprezentacji Polski na październikowe mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Wcześniej miał okazję współpracować z Michałem Probierzem w kadrze do lat 21. Jak sam przekonuje, nie ma zamiaru przyglądać się innym zawodnikom i zapowiada walkę o pierwszy skład.

– Jestem pewnym graczem. Jak dostawałem szanse, to po prostu pokazywałem, że nie boję się brać presji na siebie, nie boję się grać w piłkę. Wszystkie rzeczy, o które prosił mnie trener Probierz, to wykonywałem. Liczy na to, że zrobię to też w seniorskiej reprezentacji – skomentował w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

– Nieważne, że gram w klubie z trzeciej ligi. Selekcjoner wie, jakim jestem zawodnikiem i myślę, że to dlatego mnie powołał – ocenił.

– Ja na pewno tu nie przyjechałem, żeby się patrzeć na zawodników, jak grają. Nawet jakbym miał nie zagrać meczu, to jestem tu, żeby pokazać, że chcę grać, że może trener na mnie postawić – przyznał.

– To jest drużyna. Robert Lewandowski to ikona w Polsce. Ale nawet jak nie ma Roberta Lewandowskiego, to my musimy pokazać, że jesteśmy drużyną. To nie ma być tak, że jak jest Robert Lewandowski, to my jesteśmy dobrzy, a jak nie ma Roberta Lewandowskiego, to jesteśmy słabi – mówił o braku “Lewego”.