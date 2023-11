fot. Imago / Paweł Jaskółka / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Adam Nawałka

Pierwszy kwartał nowego roku upłynie dla reprezentacji Polski pod znakiem walki w barażach o awans na Euro 2024

Swoje zdanie w sprawie wyraził Adam Nawałka w rozmowie z Faktem

Biało-czerwonych czeka spotkanie z Estonią. Jeśli wygrają, to zagrają z lepszym z pary Walia – Finlandia

Adam Nawałka o reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo słabe eliminacje do mistrzostw Europy. W każdym razie szansą na udział Biało-czerwonych w prestiżowym turnieju mają jeszcze przez baraże. Przed nimi wypowiedział się w rozmowie z Faktem były opiekun polskiej ekipy.

– W naszym zasięgu jest i Walia, i Finlandia. I to niezależnie czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Wiadomo, że finał wolelibyśmy zagrać u siebie, w naszej twierdzy, na Stadionie Narodowym, ale jeśli sztab przygotuje drużynę na różne scenariusze, a zespół będzie skoncentrowany na celu, to będziemy mogli skutecznie powalczyć również na wyjeździe. Bo ten zespół naprawdę ma potencjał! – przekonywał Adam Nawałka w rozmowie z Faktem.

Robert Lewandowski ostatnio nie prezentuje się tak, jak do tego przyzwyczaił. Na jego temat były trener Lecha Poznań też się wypowiedział.

– To podważanie wartości Roberta w odniesieniu do reprezentacji wydaje mi się niepojęte. Bardzo mi się nie podoba to odliczanie, zastanawianie się “kiedy Robert zakończy”… Jest to wybitny zawodnik i niech gra jak najdłużej! W dalszym ciągu jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Umie kapitalnie finalizować akcje. Najważniejszą kwestią jest stworzenie Robertowi warunków, żeby miał sytuacje do zdobycia bramek, bo umie to robić, jak nikt inny – mówił Nawałka.

