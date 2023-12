Jakub Moder marzy, aby wrócić do reprezentacji Polski i zagrać w marcowych barażach do Mistrzostw Europy.

fot. Imago/ NurPhoto Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder wrócił niedawno do gry po bardzo ciężkiej kontuzji

Pomocnik Brighton jest bardzo ostrożnie wdrażany do pierwszej drużyny

Moder zapewnia, że jego celem jest powrót do reprezentacji Polski na marcowe baraże

Moder ma ambitny cel

W kwietniu 2022 roku Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe przednie. Pierwotnie wydawało się, że ma szanse wyzdrowieć nawet przed mistrzostwami świata w Katarze. W całym procesie leczenia popełniono natomiast błędy, które bardzo wydłużyły termin powrotu defensywnego pomocnika. Finalnie pauzował on kilkanaście miesięcy, a na boisku pojawił się dopiero pod koniec października.

Brighton bardzo ostrożnie wdraża Modera do gry. Najpierw wystąpił dwukrotnie w rezerwach, a w Premier League zagrał niedawno, przy okazji meczu z Nottingham Forest.

Kibice reprezentacji Polski oczekują kolejnego występu Modera w narodowym zespole. Selekcjoner Michał Probierz również na niego czeka, natomiast regularnie tonuje nastroje i przekonuje, że dyspozycja wychowanka Lecha Poznań po tak długiej przerwie od gry jest sporą niewiadomą. Sam zawodnik przyznaje jednak, że czuje się coraz lepiej, a do kadry chciałby wrócić już na marcowe baraże.

– Taki jest, szczerze mówiąc, plan mój indywidualny, żeby też do tej kadry wrócić. Wiadomo, poprzez grę w klubie, no bo na pewno trener nie powoła mnie za darmo, jeśli nie będę grał regularnie w klubie. Zwłaszcza po takim długim urazie, gdzie nie było mnie ponad półtora roku. Więc wyznaczam sobie taki indywidualny cel, żeby grać jak najwięcej i być gotowy na baraże.

– Generalnie wszystko, co się teraz dzieje, odbieram bardzo pozytywnie. Nie było mnie tak długo, że nie odczuwam jakiejkolwiek presji związanej z powrotem. Odczuwam tylko i wyłącznie radość oraz ulgę, że rehabilitacja dobiegła końca i mogę wrócić na boisko. Bardzo czekam na to, żeby wrócić do reprezentacji i regularnego grania w klubie – mówi pomocnik Brighton.

W marcu reprezentacja Polski powalczy o awans na Mistrzostwa Europy. W półfinale baraży zagra z Estonią, a po jej ewentualnym pokonaniu zmierzy się na wyjeździe z wygranym pary Walia – Finlandia.

Jakub Moder znajdzie się w reprezentacji Polski na marcowe baraże? Tak 100% Nie 0% 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie



Zobacz również: Zmiany w Częstochowie. Raków przedstawił nowego dyrektora sportowego