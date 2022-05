Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Kamil Pestka znalazł się w gronie powołanych na czerwcowe zgrupowanie seniorskiej kadry. O powodach tej decyzji opowiedział Czesław Michniewicz.

Na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawi się Kamil Pestka

Piłkarz Cracovii otrzymał powołanie do seniorskiej kadry po raz pierwszy

Opiekun biało-czerwonych wierzy w możliwości lewego obrońcy

Selekcjoner wierzy w potencjał

We wtorkowe popołudnie Czesław Michniewicz wysłał powołania na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Na liście znajduje się aż 39 nazwisk. Selekcjoner zdecydował się na tak liczne grono, aby mieć możliwość rotacji i sprawdzenia zawodników.

Zaproszenie na kadrę po raz pierwszy otrzymał między innymi Kamil Pestka. Polska od zawsze ma problem z lewymi obrońcami, więc Czesław Michniewicz postanowił sprawdzić piłkarza Cracovii, który w tym sezonie rozegrał 26 spotkań. Strzelił w nich cztery gole oraz zaliczył dwie asysty.

– Myślę, że zasłużył. Jest wyróżniającym się zawodnikiem w Ekstraklasie. Dodatkowo znam tego zawodnika. Wiem na co go stać. Grał w u-21 na mistrzostwach Europy, wcześniej w eliminacjach. Krył świetnych piłkarzy na swojej stronie, Joao Felix, Lukebakio, Chiesa, Moise Kean, także na doświadczenie na arenie międzynarodowej – tak na temat Pestki powiedział opiekun reprezentacji Polski.

ℹ 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗹 𝗣𝗲𝘀𝘁𝗸𝗮 powołany na najbliższe zgrupowanie Reprezentacji Polski! 🇵🇱



Kamil, gratulacje i powodzenia! 👍 pic.twitter.com/W9SXQBhmaV — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) May 17, 2022

– Oczywiście, po raz pierwszy jest powołany do reprezentacji. Zobaczymy jak się będzie prezentował na zgrupowaniu, ale wiem na co go stać. Jest w świetniej formie fizycznej, bo wraca po kontuzji. Jestem w kontakcie z nim, z trenerem Jackiem Zielińskim. Myślę, że to jest dobry moment, aby dać mu szansę w reprezentacji– wyjaśnił Czesław Michniewicz.

