Probierz powinien zostać zwolniony? Ekspert wskazał już następcę

Michał Probierz nie może liczyć ostatnio na dobrą prasę. Wojciech Kowalczyk na antenie "Weszło" jasno stwierdził, że powinien on w razie porażki ze Szkocją odejść, a w jego miejsce znalazł już nawet następcę.

SOPA IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz na cenzurowanym. Kowalczyk wskazuje następcę

Michał Probierz w ostatnich dniach bardzo mocno jest krytykowany po porażce reprezentacji Polski z reprezentacją Portugalii. Selekcjonerowi obrywa się przede wszystkim za słabą organizację gry obronnej oraz niezrozumiałe wybory i decyzje personalne. Z racji słabych wyników coraz więcej kibiców podważa przyszłość byłego szkoleniowca Cracovii na ławce trenerskiej naszej kadry.

WIDEO: Bolesne dla Michała Probierza, ale prawdziwe

Podobnego zdania jest także Wojciech Kowalczyk. Ekspert i były reprezentant Polski na antenie “Weszło TV” stwierdził, że przyszłość Michała Probierza może wyjaśnić się po meczu ze Szkocją. Jeśli przegra, a co za tym idzie, reprezentacja spadnie z dywizji A w Lidze Narodów, to powinien on odejść z kadry. W jego miejsce Kowalczyk od razu wskazał następcę.

– Jeśli jutro przegramy, Michał Probierz musi odejść, a w jego miejsce powinien wskoczyć Jan Urban – powiedział Kowalczyk.

– Goncalo Feio w Legii Warszawa zmienił system na czwórkę z tytułu i wyniki, pomijając mecz z Lechem, zaczęły się zgadzać. Adrian Siemieniec w Jagiellonii też wyciągnął wnioski i teraz walczy o mistrzostwo Polski i gra dobrze na trzech frontach. Michał Probierz nie zmienia zdania na temat gry czwórką obrońców – dodał na antenie “Weszło TV”.

Jan Urban obecnie prowadzi zespół Górnika Zabrze. Jego nazwisko już kilkukrotnie przewijało się w kontekście kadry, także wtedy, gdy ostatecznie padło na Michała Probierza.

