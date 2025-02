Probierz znalazł nowego obrońcę?! To może być przyszły reprezentant

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz myśli o powołaniu gracza Widzewa Łódź?

Reprezentacja Polski z pewnością ma sporo problemów, na co wskazują m.in. ostatnie wyniki naszej kadry i przede wszystkim gra Biało-Czerwonych, która zdaniem większości kibiców jest po prostu mizerna. Niemniej Michał Probierz, co by o nim nie mówić, wprowadził do kadry kilku nowych graczy, a w najbliższym czasie pojawić w niej może się kolejny.

Według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, selekcjoner reprezentacji Polski uważnie obserwuje Mateusz Żyrę z Widzewa Łódź. Michał Probierz ma nawet z wysokości trybun śledzić poczynania środkowego obrońcy w meczu z Cracovią.

WIDEO: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

Mateusz Żyro to bez cienia wątpliwości jeden z bardziej wyróżniających się obecnie na poziomie PKO Ekstraklasy stoperów. Gracz Widzewa Łódź w tym sezonie rozegrał 21 spotkań i zdobył jedną bramkę. Większość kibiców oraz ekspertów dobrze ocenią grę 26-latka, który w przeszłości reprezentował barwy m.in. Stali Mielec, Miedzi Legnica oraz Legii Warszawa, gdzie jednak w pierwszym zespole rozegrał tylko sześć spotkań.

W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy Żyro zebrał 141 gier. Obecnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” 600 tysięcy euro. Na koncie ma także występy w młodzieżowej reprezentacji Polski.

