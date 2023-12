Imago / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz nie został zaproszony na ceremonię losowania Mistrzostw Europy

Selekcjoner reprezentacji Polski w zamian wybrał się na wydarzenie obchody 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

W skład polskiej delegacji w Hamburgu wchodzą: Cezary Kulesza, Łukasz Wachowski, Jakub Kwiatkowski oraz Łukasz Gawrjołek

Michał Probierz nie został zaproszony na losowanie grup Euro

Dzisiaj odbędzie się losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Ceremonia odbędzie się w Hamburgu, a jej start zaplanowano na godzinę 18. Do Niemiec udali się również przedstawiciele polskiej federacji. Na żywo w Filharmonii nad Łabą losowanie obejrzą Cezary Kulesza, Łukasz Wachowski, Jakub Kwiatkowski oraz Łukasz Gawrjołek. Na ten dzień zaplanowano także szkolenia organizacyjne oraz medialne. Michał Probierz nie weźmie udziału w tym uroczystym wydarzeniu. UEFA nie zaprosiła selekcjonerów tych reprezentacji, które w marcu stoczą baraże o awans na przyszłoroczny turniej.

Choć selekcjoner reprezentacji Polski chciał wybrać się do Hamburga, to musiał przez decyzję europejskiej federacji zmienić plany. W zamian za to postanowił wybrać się na wydarzenie Lech Conference oraz obchody 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Przed zbliżającym się losowaniem wiemy, że Polska została przydzielona do 4. koszyka jako ścieżka A baraży. To oznacza, że w fazie grupowej na pewno nie spotkamy się z broniącymi tytułu mistrzów Europy – reprezentacją Włoch.