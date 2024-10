fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Koźmiński

Marek Koźmiński skrytykował Bartosza Slisza

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegrała pierwsze spotkania od nieudanych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w Lidze Narodów UEFA pokonali Szkocję (3:2), aby kilka dni później przegrać z Chorwacją. Ostatnio selekcjoner Michał Probierz ogłosił kadrę na starcia z Portugalczykami i Chorwatami. Zabrakło w gronie powołanych Bartosza Slisza, co w rozmowie z TVPSport.pl skomentował były wiceprezes PZPN.

– Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć wprost – Slisz jest po prostu słaby. A już na pewno jest za słaby na reprezentację Polski i wszystko wskazuje na to, że selekcjoner w końcu przejrzał na oczy – mówił Marek Koźmiński cytowany w materiale Adriana Janiuka.

25-latek urodzony w Rybniku aktualnie reprezentuje barwy Atlanty United, występującej na co dzień w MLS. Slisz ma kontrakt z tą ekipą do końca grudnia 2028 roku. Tymczasem w drużynie narodowej wystąpił jak dotąd w 13 meczach. Debiut w reprezentacji Polski zaliczył we wrześniu 2021 roku.

Jak dotąd największe sukcesy zawodnik – wyceniany dzisiaj na pięć milionów euro – osiągnął w Legii Warszawa. Wygrał z tym zespołem dwa razy mistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Stołeczny klub na sprzedaży piłkarza w styczniu tego roku zarobił ponad trzy miliony euro.

