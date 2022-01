Kolejny trener odmówił PZPN. Reprezentacja Polski nadal bez selekcjonera

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Koller

Posada selekcjonera reprezentacji Polski nadal pozostaje nieobsadzona. Według szwajcarskich mediów PZPN był zdecydowany na zatrudnienie Marcela Kollera, ale ostatecznie szkoleniowiec nie zdecydował się na przyjęcie oferty.

Paulo Sousa nadal nie znalazł swojego następcy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski

Prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy odmówił Szwajcar Marcel Koller

Na dwa miesiące przed rozpoczęciem baraży o awans do mistrzostw świata polska kadra pozostaje bez trenera

Kontrakt był gotowy

Polski Związek Piłki Nożnej z prezesem Cezarym Kuleszą na czele nadal poszukuje następcy Paulo Sousy. Na razie bezskutecznie. Jeszcze niedawno wydawało się, że selekcjonerem reprezentacji Polski ponownie zostanie Adam Nawałka, ale nowy prezes PZPN najwyraźniej nie jest przekonany do takiego pomysłu. Stąd rozmowy z innymi kandydatami.

Adam Nawałka choć miał już nawet ustalić warunki kontraktu, nadal nie może być pewny powrotu do pracy z kadrą. Cezary Kulesza nie spieszy się z podjęciem decyzji w tej sprawie i prowadzi rozmowy z kolejnymi kandydatami. W Warszawie gościł już Fabio Cannavaro, nie jest również tajemnicą, że PZPN prowadził rozmowy z Marcelem Kollerem. I według szwajcarskiego Blicka PZPN był zdecydowany na zatrudnienie 61-letniego szkoleniowca.

Jak poinformował Blick, były selekcjoner reprezentacji Austrii miał na stole gotowy do podpisania kontrakt. Ostatecznie nie zdecydował się na złożenie pod nim swojego podpisu i w czwartek poinformował o tym polską federację. W efekcie Biało-czerwoni nadal pozostają bez selekcjonera, a do marcowych baraży o awans do mistrzostw świata czasu jest coraz mniej.

Coraz mniej czasu

Na razie nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok Cezarego Kuleszy. W ostatnich dniach na horyzoncie pojawił się kolejny kandydat – Andrij Szewczenko. Ukrainiec rozstał się niedawno z Genoą i ma być otwarty na ewentualne rozmowy. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć jego oczekiwania finansowe. We włoskim klubie zarabiał bowiem około trzech milionów euro rocznie.

Barażowe spotkanie z Rosją, które rozegrane zostanie w Moskwie, zaplanowane jest na 24 marca.

