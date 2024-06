“Nie ma prawa go nie wystawić”. Dziennikarz o kapitanie reprezentacji

Łukasz Wiśniowski wyraził stanowczy sprzeciw wobec ewentualnej decyzji o pominięciu Roberta Lewandowskiego w kadrze. - Jeśli jest w stu procentach gotowy, to selekcjoner nie ma prawa go nie wystawić w składzie - stwierdził dziennikarz w kanale meczyki.pl.

PressFocus / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Wiśniowski i Robert Lewandowski

Wiśniowski: Kto jest dziś w Polsce lepszy na pozycji napastnika od Lewandowskiego?

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech nie ułożyły się po myśli reprezentacji Polski. Na początku turnieju podopieczni Michała Probierza ulegli Holandii (1:2) w Hamburgu, zaś w piątkowym meczu doznali porażki z Austrią (1:3) w Berlinie.

Spotkanie z ekipą Ralfa Rangnicka na ławce rezerwowych rozpoczął Robert Lewandowski. 35-latek przed turniejem naderwał mięsień dwugłowy uda. Z Austrią pojawił się na boisku w 60. minucie, zastępując Adama Buksę. O przyszłości kapitana kadry wypowiedział się Łukasz Wiśniowski, dziennikarz portalu meczyki.pl.

– Jeśli nie będzie chciał zakończyć reprezentacyjnej kariery, to naszym obowiązkiem jest powoływanie go na każde zgrupowanie. To jest wartość w kontekście dzielenia się tego, co on o piłce wie. A wie mnóstwo. To jest wartość dodana – wyznał.

Zaznaczył również, że trzeba zachować odpowiednią miarę, oceniać na podstawie aktualnej formy i możliwości zawodnika. – Żaden selekcjoner nie ma prawa nie powołać takiego piłkarza. Jeśli jest w stu procentach gotowy, to selekcjoner nie ma prawa go nie wystawić. Znajmy miarę. Kto jest dziś w Polsce lepszy na pozycji napastnika od Lewandowskiego? – pyta retorycznie.