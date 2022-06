fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego występ w reprezentacji Polski w starciu przeciwko Holandii stoi pod znakiem zapytania. Selekcjoner Biało-czerwonych wypowiedział się w tej sprawie w trakcie konferencji prasowej poprzedzającej bój z Oranje.

Bardzo interesująco zapowiada się bój Holandia – Polska na De Kuip

Biało-czerwoni w starciu z Oranje moga zagrać bez Roberta Lewandowskiego

Trener Czesław Michniewicz dał do zrozumienia w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że gra kapitana Biało-czerwonych jest uzalezniona od zdrowia Arkadiusza Milika

Lewandowski przegapi mecz Holandia – Polska?

Robert Lewandowski to bez wątpienia kluczowa postać reprezentacji Polski. Napastnik Bayernu Monachium nawet w blamażu z Belgią zaakcentował swoją mocną pozycję w drużynie narodowej, zdobywając bramkę. Najnowsze wieści w sprawie 33-latka wskazują, że jego występ w boju w Rotterdamie nie jest pewny.

– Jan Bednarek zagra we wszystkich czterech spotkaniach. Co do Roberta Lewandowskiego, decyzję podejmiemy po treningu [czy wystąpi w meczu z Holandią] – powiedział Czesław Michniewicz w trakcie piątkowej konferencji prasowej.

– Po dzisiejszym treningu zdecydujemy czy Lewandowski znajdzie się w 23-osobowej kadrze. Zależy to od zdrowia Arka Milika. Jeśli Arek będzie na 100 procent zdrowy, to Roberta w kadrze zabraknie i odpocznie – dodał opiekun Biało-czerwonych.

W kontekście Lewego już przed meczem z Belgią spekulowano, że jego występ może nie dojść do skutku. Wpływ na taki stan rzeczy miało mieć zderzenie zawodnika z Krzysztofem Piątkiem na treningu poprzedzającym bój z Czerwonymi Diabłami.

