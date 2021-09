Matty Cash stara się o polskie obywatelstwo. Być może zagra w kadrze Paulo Sousy. Na temat defensora Aston Villi wypowiedział się Cezary Kulesza – prezes PZPN.

Matty Cash dąży do uzyskania polskiego obywatelstwa

Obrońca Aston Villi być może zagra w drużynie Paulo Sousy

Głos w tej sprawie zabrał Cezary Kulesza, który wyraził się jasno

Matty Cash – opinia publiczna podzielona

Nieco ponad tydzień temu Matty Cash udzielił wywiadom dziennikarzom The Sun. Wywołał on spore emocje w naszym kraju. Defensor Aston Villi wyjawił bowiem, że stara się o przyznanie polskiego obywatelstwa. Chciałby bowiem sprawdzić się na poziomie reprezentacji. Jego agent rozmawiał już nawet z Paulo Sousą. Portugalczyk dotychczas nie rozpatruje go w kontekście swojego zespołu. Sytuacja może jednak zmienić się, gdy Cash uzyska już polskie obywatelstwo.

Kibice, dziennikarze oraz eksperci piłkarscy są mocno podzieleni w sprawie ewentualnego sprawdzenia Casha w koszulce z orzełkiem na piersi. Część z nich twierdzi, że reprezentacja Polski sporo zyskałaby na powołani defensora Aston Villi. Wiele osób stanowczo się jednak sprzeciwia.

Optymistą w sprawie Casha nie jest również raczej Cezary Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zabrał głos w tej sprawie. – PZPN nie ingeruje w proces przyznania obywatelstwa – powiedział.

– Za wybór najlepszych zawodników spośród tych posiadających polskie obywatelstwo odpowiada selekcjoner reprezentacji. Nie do mnie należy rozstrzygnięcie, komu to obywatelstwo przysługuje. Jeśli odpowiednie organy państwowe uznają, że są podstawy do przyznania polskiego obywatelstwa obcokrajowcowi, to selekcjoner będzie miał szersze pole manewru, a my powinniśmy się tylko cieszyć – dodał Kulesza.

