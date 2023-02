PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Wachowski, Fernando Santos i Cezary Kulesza

Cezary Kulesza udzielił wywiadu Robertowi Bońkowskiemu z “TVP Sport”, w którym wypowiedział się m.in. o ewentualnym dołączeniu Łukasza Piszczka do sztabu reprezentacji Polski. Prezes PZPN przyznał, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Fernando Santosa.

Łukasz Piszczek od jakiegoś czasu jest jednym z kandydatów do zasilenia sztabu reprezentacji Polski. Były piłkarz Borussii Dortmund ostatnio na antenie “Viaplay” zdradził, że nawet spotkał się z nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych Fernando Santosem i czeka na jego odpowiedź. Cezary Kulesza w wywiadzie dla strony “tvpsport.pl” przyznał, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy właśnie do Portugalczyka. Prezes PZPN dodał, iż uważa 37-latka za osobę ambitną, która mogłaby pomóc kadrze.

– Czy Łukasz Piszczek znajdzie się w sztabie reprezentacji Polski? Tego nie wiem. To decyzja trenera Santosa. Musi być też chęć współpracy ze strony Łukasza Piszczka. Wiem, że Piszczek jest ambitną osobą i jeżeli dołączy do tego sztabu, to da z siebie wszystko, by naszej reprezentacji pomóc. Kiedyś trzeba zacząć pracę. Nie wykluczam, że teraz jest czas Łukasza Piszczka. Wszystko zależy od niego i trenera Santosa. Decyzja w tej sprawie to kwestia dwóch tygodni – powiedział Cezary Kulesza.

– Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Sztab, który mamy obecnie, czyli trenera ze swoimi asystentami i trenerami, jest w stanie pracować już teraz. Trener Piszczek i Kaczmarek mogą dodatkowo zostać dokooptowani do składu, bo znają polską ligę i realia naszej piłki – zakończył.

Fernando Santos od kilku dni jest już w Warszawie, a w ten weekend z wysokości trybun obejrzy trzy spotkania w ramach PKO BP Ekstraklasy. Portugalczyk będzie obecny na meczach Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź, Wisły Płock z Lechem Poznań oraz Legii Warszawa z Cracovią.