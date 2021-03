Krzysztof Piątek został sfaulowany w ostatnim meczu jego Herthy z Wolfsburgiem (0:2). Jak przyznał trener berlińczyków, od tamtej pory nie trenuje.

Piątek z urazem kostki

Krzysztof Piątek sobotni mecz Bundesligi rozpoczął na ławce rezerwowych. Trener Dardai wprowadził go na boisko w przerwie, przy stanie 1:0 dla Wolfsburga. Polski napastnik nie tylko nie zdołał odwrócić rezultatu spotkania, co zakończył go z kontuzją kostki. W doliczonym czasie gry Marin Pongracić w brutalny sposób zaatakował byłego zawodnika AC Milan. Arbiter za ten faul pokazał Chorwatowi drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Na poniższym wideo wspomniana sytuacja przedstawiona jest w ostatnich trzynastu sekundach.

SportBild donosi, że u Krzysztofa Piątka istnieje ryzyko kontuzji więzadła stawu skokowego. Oznaczałoby to, że Paulo Sousa przed swoimi pierwszymi powołaniami stracił kolejnego, istotnego dotychczas dla reprezentacji, gracza. Przypomnijmy, że Jacek Góralski oraz Krystian Bielik także są w trakcie dochodzenia do zdrowia po poważnych kontuzjach.

Co to oznacza dla Herthy?

W spotkaniu z Wolfsburgiem urazu doznali także Sami Khedira i Matheus Cunha. Niedostępny jest także Nemanja Radonjić. Tymczasem przed Herthą ważny, w kontekście utrzymania, mecz u siebie z Augsburgiem. SportBild donosi, że Piątka zastąpi prawdopodobnie Jhon Cordoba. W rolę Khediry wejdzie Santiago Ascacibar, a rolę Cuhni przejmie Dodi Lukebakio. Zaledwie 17-letni Luca Netz zastąpi natomiast Radonjicia.

Utrzymanie w Bundeslidze staje się dla berlińczyków coraz mniej pewne. Sprawdź tabelę, aby być na bieżąco.