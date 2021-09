Kamil Piątkowski doznał bolesnej kontuzji

Nowy nabytek RB Salzburg, Kamil Piątkowski doznał bardzo bolesnej kontuzji. Reprezentant Polski złamał kostkę w prawej nodze i prawdopodobnie wypadnie z gry na trzy miesiące.

Kamil Piątkowski doznał kontuzji kostki

Szacuje się, że obrońca wróci do treningów dopiero za trzy miesiące

Polaka zabraknie na październikowym zgrupowaniu kadry

Kamil Piątkowski złamał kostkę

Dotychczas Kamil Piątkowski wystąpił w czterech spotkaniach austriackiej Bundesligi, gdzie zanotował też asystę. Miał okazję zadebiutować również w Lidze Mistrzów, podczas grupowej rywalizacji z Sevillą (1:1).

Teraz sprawy się mocno pokomplikowały. Raport medyczny RB Salzburg wykazał, że 21-latek złamał kostkę w prawej nodze. Wszystko miało miejsce środowym wieczorem w krajowym pucharze, gdzie Polak wystąpił w pierwszym składzie, ale z powodu bólu opuścił murawę przed upływem godziny.

Schlechte Nachricht: Rund drei Monate Pause für Kamil 🥴 #ComeBackStronger #Piatkowski — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 24, 2021

Klubowe media przekazały tę informację w piątek przed południem. Szacowana przerwa od gry może wynieść nawet do trzech miesięcy, co oznacza, że obrońcy nie zobaczymy na boisku do końca roku.

Przeczytaj również: Brzęczek opowiedział o zwolnieniu z kadry