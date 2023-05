Kamil Grosicki: myślę, że jestem gotowy na powrót

"Zrobię wszystko, aby do tej reprezentacji wrócić. Selekcjoner o wszystkim decyduje, a ja nagrodą i swoimi występami pokazałem, że jestem w dobrej formie. Myślę, że jestem gotowy na powrót do kadry" - mówi w rozmowie ze sport.tvp.pl Kamil Grosicki, tuż przed ogłoszeniem listy powołanych.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki został wybrany najlepszym piłkarzem obecnego sezonu PKO Ekstraklasy

Zdaniem skrzydłowego, jest on gotowy na powrót do reprezentacji Polski

34-latek nie znalazł się jednak w kadrze powołanej przez Fernando Santosa

“Zrobię wszystko, aby wrócić do reprezentacji”

Fernando Santos podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentował kadrę powołanych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wśród nich nie znalazł się Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin dzień wcześniej został wybrany najlepszym piłkarzem PKO Ekstraklasy. A sam w rozmowie z sport.tvp.pl mówił tak:

– To jest mój cel i zrobię wszystko, aby do tej reprezentacji wrócić. Selekcjoner o wszystkim decyduje, a ja nagrodą i swoimi występami pokazałem, że jestem w dobrej formie. Myślę, że jestem gotowy na powrót do kadry. Zagrałem dużo meczów w kadrze, ale będę czekał na powołania – komentował doświadczony, 34-letni pomocnik.

W obecnym sezonie Kamil Grosicki rozegrał 40 spotkań. Zdobył w nich trzynaście bramek i zanotował dziesięć asyst. Wieloletni reprezentant kraju od początku kadencji selekcjonera z Portugalii jest pomijany przy liście powołanych.

