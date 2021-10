Reprezentant Polski wrócił do gry po poważnej kontuzji

W sobotnim meczu Kajratu Ałmaty z Aktobe (2:1) do gry wrócił Jacek Góralski. Reprezentant Polski od lutego leczył zerwane więzadło w kolanie, przez co nie wziął udziału w Euro 2020. 29-latek rozegrał pół godziny.

Jacek Góralski w lutym zerwał więzadło w kolanie

29-latek długo pauzował; w trakcie ośmiomiesięcznej przerwy przegapił, między innymi, Euro 2020

Reprezentant Polski w tę sobotę powrócił do gry dla Kajratu Ałmaty. Wszedł z ławki na ostatnie pół godziny spotkania z Aktobe (2:1)

Jacek Góralski wrócił do gry po wielomiesięcznej przerwie!

Za Jackiem Góralskim niezwykle skomplikowany rok. W listopadzie rozegrał ostatnie spotkanie dla reprezentacji Polski, gdy w ramach Ligi Narodów przegraliśmy z Włochami 0:2. Obejrzał wówczas czerwoną kartkę. Wrócił do gry dla Kajratu Ałmaty dopiero po przerwie, w lutym. Wystąpił w jednym z meczów towarzyskich kazachskiego klubu, po czym zerwał więzadła w kolanie. Zwykle taka kontuzja wiąże się z wielomiesięczną przerwą, ale rozbrat Góralskiego z boiskiem był wyjątkowo długi. 29-latek wrócił do gry dopiero po ośmiu miesiącach.

Jego Kajrat Ałmaty rozgrywał wyjazdowe ligowe spotkanie z Aktobe. Goście prowadzili już 2:0, gdy szkoleniowiec Kurban Berdyev wprowadził na boisko Góralskiego w miejsce Nebojsy Kosovicia. Reprezentant Polski rozegrał pół godziny, a jego drużyna wygrała ostatecznie 2:1.

To dobra wiadomość dla Paulo Sousy, któremu od początku kadencji krzyżują plany kontuzje. Do gry wrócił walczący pomocnik, który – jeżeli wróci do odpowiedniej dyspozycji – będzie mógł odciążyć Grzegorza Krychowiaka w najbliższych miesiącach.

Kajrat ma już jedynie matematyczne szanse na mistrzostwo Kazachstanu. Na dwie kolejki przed końcem sezonu traci do lidera aż sześć punktów, a ten rozegrał dodatkowo mecz mniej. Dodatkowo Góralski będzie miał także szanse na występy w Lidze Konferencji czy Pucharze Kazachstanu.

