Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski po meczach barażowych awansowała na Mistrzostwa Europy 2024

Sekretarz generalny PZPN zdradził zasady przyznania premii dla kadrowiczów

Reprezentanci Polski mogą liczyć na dwie premie. Jedna za sam awans, a druga za turniej

Zawodnicy otrzymali 25% premii z kwoty 9,25 mln euro

Reprezentacja Polski podczas marcowego zgrupowania wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy 2024. Udział w turnieju to nie tylko sportowy prestiż, ale również ogromny zastrzyk finansowy dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. UEFA za sam awans wypłaci wszystkim uczestnikom po 9,25 milionów euro. Część z tej kwoty PZPN przeznaczył na premie dla kadrowiczów.

Sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski podczas programu “Euro Raport” na kanale Meczyki.pl opowiedział, jak działa podział premii w drużynie i jaką część z całej kwoty otrzymają piłkarze.

– Zazwyczaj jest to ok. 25% całej kwoty. Rada drużyny przedstawia do aprobaty dokument, z którego wynika, ile dany zawodnik powinien otrzymać. W zależności m.in. od liczby minut na boisku – powiedział Łukasz Wachowski w studiu kanału Meczyki.pl.

Reprezentanci Polski mogą liczyć również na drugą premię, która uzależniona jest od tego, jak potoczą się losy biało-czerwonych na turnieju. UEFA przygotowała dodatkowe nagrody finansowe za poszczególne etapy rozgrywek oraz zwycięstwa czy remisy w fazie grupowej. Dla przykładu, jeśli Polska wygra mecz w grupie, to PZPN otrzyma dodatkowy milion euro, zaś w przypadku remisu na konto wpłynie kwota pół miliona. Z dodatkowych środków, które uda się zebrać w czasie Mistrzostw Europy kadrowicze otrzymają do podziału ok. 35/40% premii.