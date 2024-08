Franciszek Smuda nie żyje. Były selekcjoner miał 76 lat

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Franciszek Smuda

Smuda przegrał walkę z chorobą

Franciszek Smuda pracował w Wieczystej Kraków do sierpnia 2022 roku. Później nie podjął się prowadzenia kolejnego klubu, co było związane między innymi z jego stanem zdrowia – zdiagnozowano u niego nowotwór krwi. Przeszedł zabieg przeszczepu szpiku, ale po pewnym czasie nastąpiła remisja choroby. Ostatnie dni były selekcjoner reprezentacji Polski spędził w szpitalu. Niestety nie udało się go uratować. O śmierci słynnego szkoleniowca poinformowała rodzina. Miał 76 lat.

Nie żyje Franciszek Smuda, legenda polskiej piłki. pic.twitter.com/km9XQQlagA — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 18, 2024

Smuda uchodzi za prawdziwą legendę polskiej piłki. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo kraju – dwa razy z Widzewem Łódź oraz z Wisłą Kraków. W Lechu Poznań świętował natomiast zdobycie Pucharu Polski. Za czasów swojej świetności pracował w największych polskich klubach, w tym chociażby w Wiśle Kraków, Legii Warszawa, Widzewie Łódź czy Lechu Poznań.

W latach 2009-2012 Smuda był selekcjonerem reprezentacji Polski. Ten okres okazał się dość trudnym w jego trenerskiej karierze, bowiem po nieudanym Euro 2012 spadła na niego olbrzymia fala krytyki. Kibice Biało-Czerwonych wiele oczekiwali po domowym turnieju, a tymczasem drużyna narodowa nie zdołała nawet wyjść z grupy. Po zwolnieniu Smuda wrócił do piłki klubowej Zaliczył między innymi jeszcze jeden epizod w Wiśle Kraków i Widzewie Łódź, a także dwukrotnie prowadził ekipę Górnika Łęczna. Ostatnim klubem w karierze Smudy była Wieczysta Kraków.