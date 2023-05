Młodzieżowa reprezentacja Polski rozpoczęła w środę zmagania na Mistrzostwach Europy do lat 17. W pierwszej kolejce fazy grupowej zespół Marcina Włodarskiego rozgromił Irlandczyków aż 5-1.

IMAGO / Nikola Krstic Na zdjęciu: Reprezentacja Polski U17

Wielki triumf na starcie turnieju

Młodzieżowa reprezentacja Polski rozpoczęła w środę zmagania na Mistrzostwach Europy do lat 17. O awans do ćwierćfinału turnieju “Biało-Czerwoni” powalczą z Irlandią, Węgrami oraz Walią, z którymi trafili do jednej grupy. W pierwszej kolejce ekipa Marcina Włodarskiego mierzyła się z Irlandczykami.

Spotkanie rozpoczęło się od szybkiej bramki rówieśników z Irlandii, którzy na prowadzenie wyszli już w 5. minucie. Polacy się nie poddali i dążyli do błyskawicznego wyrównania. W 13. minucie Mateusz Skoczylas przeprowadził indywidualną akcję, którą zakończył skutecznym trafieniem. Reprezentacja Polski od tego czasu przeważała i dążyła do kolejnych goli. Na prowadzenie udało się wyjść jeszcze przed przerwą. Dominik Szala fantastycznym uderzeniem głową zamienił dośrodkowanie Filipa Rejczyka na drugą bramkę.

Po zmianie stron “Biało-Czerwoni” nie planowali się zatrzymywać. Trzeci gol padł już w 49. minucie. Jego autorem po raz kolejny został Skoczylas, który przyjął piłkę w polu karnym i huknął tuż pod poprzeczkę. Chwilę później Polakom znów udało się podwyższyć prowadzenie. Karol Borys zdecydował się na strzał z dystansu, którym zaskoczył bezradnego bramkarza Irlandczyków.

Na tym strzelanie się nie zakończyło. W 67. minucie swoją bramkę zdobył także Szymon Kądziołka, który tuż po wejściu na plac gry wykończył przeprowadzoną wcześniej indywidualną akcję.

Pomimo kolejnych szans, więcej bramek tego dnia nie padło. Polacy w pełni zasłużenie wysoko ogrywają Irlandię i stawiają pierwszy krok w kierunku awansu do fazy pucharowej.