W spotkaniu Polski z Walią nie brakowało emocji

Biało-Czerwoni ostatecznie awansowali na EURO 2024

Cezary Kulesza podziękował piłkarzom za walkę

Cezary Kulesza: Wyrazy uznania dla selekcjonera i całego sztabu

Do wyłonienia zwycięzcy w meczu Walia – Polska potrzebny był konkurs jedenastek. W serii rzutów karnych ostatecznie triumfowali Biało-Czerwoni, którzy tym samym pojadą na EURO 2024 do Niemiec. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowym na gorąco skomentował triumf podopiecznych Michała Probierza.

– Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami. Dziś liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo do gry w finałach Mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probierza i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę, która pozwoliła wydrzeć ten awans na niezwykle wymagającym terenie – napisał wczorajszej nocy Cezary Kulesza na portalu społecznościowym “X”.

– Poprzedni rok był trudny, ale wiem, że rok 2024 będzie czasem pozytywnych zmian i nowego otwarcia. Chciałbym przy tej okazji podziękować również kibicom, dziennikarzom oraz całemu piłkarskiemu środowisku. Pierwsza drużyna mogła liczyć na Wasze wsparcie i kredyt zaufania przed meczami barażowymi. To również dzięki Wam w czerwcu zagramy tam, gdzie nasze miejsce, czyli w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Panowie, dziękujemy za te emocje! Rozpoczynamy misję Niemcy 2024! – dodał.