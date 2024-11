Cash szczerze o relacjach z Probierzem. Nie owijał w bawełnę

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Od jakiegoś czasu nie rozmawiamy. Nieważne, z jakiego powodu – zdradza Matty Cash

Matty Cash w ostatnich miesiącach stracił miejsce w reprezentacji Polski. Do marca, czyli zgrupowania, gdzie Biało-Czerwoni walczyli o bilet na Euro 2024, obrońca regularnie otrzymywał powołania. Natomiast sytuacja uległa zmianie po kontuzji w meczu z Estonią. Od tego czasu defensor Aston Villi jest pomijany przez Michała Probierza.

O ile z gry na Euro 2024 oraz z wrześniowego zgrupowania wykluczyła go kontuzja, tak w listopadzie wymieniany był w gronie potencjalnych kadrowiczów. Przed zgrupowaniem rozegrał w Premier League 3 z 4 możliwych spotkań, z czego 2 w pełnym wymiarze czasu. Mimo to nie nie mógł liczyć na miejsce w kadrze Michała Probierza. Matty Cash w rozmowie z portalem TVP Sport zdradził, jak aktualnie wyglądają jego relacje z selekcjonerem polskiej reprezentacji.

– Szczerze mówiąc, to sprawa prywatna między mną i selekcjonerem. Nie chcę opowiadać w wywiadach, kiedy ostatni raz mieliśmy kontakt. Rozmowy z trenerem pozostają prywatne. Nie mam potrzeby mówić, co, gdzie, kiedy omawialiśmy i kiedy to było po raz ostatni. Nie mam kontaktu z trenerem, ale oczywiste jest, że trener ma co robić. Jest zajęty, ma wielu zawodników, nie jest w stanie dotrzeć do każdego. Nie oczekuję tego od niego. Od jakiegoś czasu nie rozmawiamy. Nieważne, z jakiego powodu – powiedział Matty Cash w rozmowie z TVP Sport.

27-latek podkreślił również, że nie rezygnuje z walki o powrót do reprezentacji. Cash nie ukrywa, że gra w barwach narodowych to dla niego ogromne wyróżnienie i uwielbia grać z orzełkiem na piersi. Ponadto chce się odwdzięczyć kibicom za wsparcie, które otrzymał.

Cash zadebiutował w kadrze w listopadzie 2021 roku za kadencji Paulo Sousy. Od tego czasu w reprezentacji Polski wystąpił w 15 meczach, w których zdobył jedną bramkę.