Adam Buksa to napastnik, na którego liczy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Zawodnik po przeprowadzce z RC Lens do Antalyasporu na wypożyczenie zdecydowanie odżywał. Zawodnik był ostatnio gościem Adama Delimata w wywiadzie na kanale Łączy nas piłka.

fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa aktualnie broni barw Antalyasporu

Zawodnik w drużynie z Turcji już teraz może pochwalić się niezłym bilansem, ale nie chce na tym poprzestać

27-latek nie ukrywa, że chce poprawić swój bilans

Adam Buksa o pobycie w Turcji

Adam Buksa latem tego roku zdecydował się na wypożyczenie z RC Lens do Antalyasporu, chcąc odbudować się w lidze tureckiej. Wygląda na to, że to był dobry wybór. 27-latek w tym sezonie wystąpił w 10 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i dwa kluczowe podania.

– Myślę, że jako drużyna wyglądamy dobrze. Ostatnie cztery spotkania zostały okraszone zwycięstwami. Jesteśmy na dobrej drodze, aby iść w górę tabeli. Początek mieliśmy dość szarpany – mówił Buksa o ostatnich występach w Antalayspaoru w rozmowie z Łączy nas piłka.

– Potrzebowaliśmy czasu, aby złapać wspólny język z nowymi zawodnikami w klubie. Przed nami bardzo intensywny listopad i grudzień, bo w Turcji nie ma przerwy świątecznej. Jest zatem dużo punktów do zdobycia i pozytywnie patrzę w przyszłość – dodał zawodnik.

– Mam swój cel w kontekście goli i asyst. Na ten moment wygląda to nieźle, ale mam chrapkę na więcej – uzupełnił Buksa.