Polski Związek Piłki Nożnej na mundial w Katarze był przygotowany na różne możliwości. W swoim materiale szeroko opisał to dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, który odniósł się do zapasów alkoholowych, jakie mieli działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej. O tym, jak skomentował to Zbigniew Boniek opowiedział Roman Kołtoń w programie "Piłkarski Salon".

fot. Mateusz Włodarczyk Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Polski Związek Piłki Nożnej ostatnio dał się zapamiętać z tego jak, potrafił zorganizować sobie alkohol w Katarze

Sprawa dotarła nawet do Zbigniewa Bońka

Słowa byłego byłego prezesa PZPN przytoczył Roman Kołtoń a audycji “Piłkarski Salon” na kanale Meczyków

Boniek o działaniach działaczy PZPN w Katarze

Polski Związek Piłki Nożnej dał się już zapamiętać z tego, że co jakiś czas zmaga się z pewnymi aferami. Dużo w mediach w ostatnim czasie było o różnego rodzaju ekscesach. Tymczasem dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl opisał, jak kreatywnie zakaz spożywania alkoholu w Katarze omijała delegacja PZPN.

“PZPN nie chciał siedzieć na mundialu tak bez niczego, choć turniej odbywał się w Katarze – kraju muzułmańskim, gdzie wwożenie i spożywanie alkoholu jest surowo karane. Mimo to federacja znalazła sposób, by działacze mieli do dyspozycji morze darmowej wódki w hotelu położonym daleko od centrum Doha. W tę wysokoprocentową misję zaangażowano Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasadę RP w Katarze. Do paczki dorzucono kabanosy” – można było przeczytać w materiał opublikowanym na stronie Meczyki.pl.

Doniesienia na temat działań działaczy dotarły także do Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN z przymrużeniem oka skomentował całe zdarzenia. “Ja myślałem, że jestem mocny w logistykę, ale mógłbym się dużo nauczyć od obecnego PZPN-u. Duża operacja logistyczna” – cytował słowa Bońka dziennikarz Roman Kołoń.

🗣️ @KoltonRoman w Piłkarskim Salonie:



– Zapytałem Zbigniewa Bońka, jak odbiera tekst @wlodar85. Odpowiedział: "Wiesz, ja myślałem, że jestem mocny w logistykę, ale od obecnego PZPN-u mógłbym się dużo nauczyć".



– Dodał, że tajemnicą poliszynela jest to, że byli przygotowani… pic.twitter.com/8SjlCgAWV9 — Meczyki.pl (@Meczykipl) December 23, 2023

“Wiesz, że tajemnicą poliszynela jest, że byli przygotowani nawet na finał? (…) Słyszałem, że zostało 100 butelek” – uzupełnił twórca na kanale “Prawdy Futbolu”.

