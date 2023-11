Bezlitosne komentarze po meczu Polska – Czechy. W sieci aż wrze

IMAGO / Foto Olimpik Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska zremisowała z Czechami 1:1 w ostatnim meczu eliminacji Euro 2024

Biało-czerwoni stracili szanse na bezpośredni awans na turniej

Po meczu Polska – Czechy pojawiły się bezlitosne komentarze

Komentarze po meczu Polska – Czechy. Internauci i eksperci bezlitośni dla Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami 1:1 w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024. W ten sposób Biało-czerwoni stracili szanse na bezpośredni awans na turniej. Teraz przed drużyną Michała Probierza kluczowe baraże, które odbędą się w marcu 2024 roku.

Po meczu Polaków z Czechami w sieci wybuchła prawdziwa burza. Internauci i eksperci nie zostawili na Biało-czerwonych suchej nitki, publikując miażdżące komentarze. Nie zabrakło ostrych słów.

Komentarze po meczu Polska – Czechy

– Reprezentacji Polski gratulujemy awansu do barażów – ironiczne napisał Przemek Langier z Goal.pl.

– My już nie kibicujemy reprezentacji Polski. Naprawdę chcemy, żeby oni przegrali, żeby byli upokorzeni. To jest stan kadry na dziś. Naprawdę smutniejszego stanu kadry nie widziałem – skomentował Juliusz Sipika w programie Uniwersum Kadry na kanale Goal.pl.

– Z czym do ludzi? Nie do końca wiem, co my mielibyśmy pokazać na Euro 2024. Bo jak rozumiem, duży turniej to jest okno wystawowe. A co my mamy pokazać? Że wrzutkę umiemy zrobić? Fajnie, myślę, że już w latach 50. umieli to zrobić – wypowiedział się Damian Smyk w programie Uniwersum Kadry.

Zobacz WIDEO: EURO? PANOWIE, NIE JEDZIEMY! | Polska – Czechy 1:1 | Uniwersum Kadry – Smyk, Sipika, Langier

– Grupę eliminacyjną, którą mieliśmy przejść spacerkiem, kończymy w stylu kompromitującym, nie pozostaje nic innego niż zakryć twarz ze wstydu i zażenowania. 10 strzelonych bramek w meczach z Mołdawią, Wyspami Owczymi, Albanią i Czechami to jest wynik dramatycznie zły – napisał Marek Wawrzynowski z Przeglądu Sportowego.

– Największym pozytywem był zamknięty dach, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, które postawiło tego wieczoru na tę wątpliwą sportową rozrywkę, nie zamarzło. A poza tym? Boisko – wyrób meczopodobny, paździerz, który równie dobrze mógłby być spotkaniem dwóch średniaków Fortuna 1 Ligi – ostro ocenił Mateusz Hawrot z portalu Meczyki.pl.

W sieci nie zabrakło także prześmiewczych opinii. Na platformie “X” królowały wymowne memy. Kilka z nich prezentujemy poniżej.

