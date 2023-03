W niedzielny poranek odbyła się konferencja reprezentacji Polski. Na pytania dziennikarzy odpowiadali Jan Bednarek i selekcjoner Fernando Santos. Co powiedział obrońca na co dzień występujący na boiskach Premier League?

PressFocus Na zdjęciu: Czechy - Polska

Reprezentacja Polski przegrała w pierwszym meczu eliminacji do ME

Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Czechów

Co na konferencji prasowej powiedział Jan Bednarek?

Reprezentacja Polski. Bednarek: Wiemy, co poszło nie tak

Reprezentacja Polski w niezwykle nieudany sposób rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przegrali z Czechami 1:3. Mecz w Pradze obnażył słabości naszej kadry – po trzech minutach drużyna Fernando Santosa przegrywała już 0:2.

Na dzisiejszej konferencji prasowej na pytania prasy odpowiadał Jan Bednarek obrońca Southampton. Co powiedział 46-krotny reprezentant Polski, który w piątkowym meczu wybiegł w podstawowym składzie?

– Każdy z nas, zarówno zawodnicy, jak i sztab szkoleniowy – ciężko przeżyliśmy to starcie. Noc po meczu była trudna. W swoich głowach jeszcze raz rozegraliśmy. Wiemy, co poszło nie tak. Musieliśmy oczyścić nasze głowy. Teraz ze spokojem i pełną motywacją podchodzimy do pojedynku z Albanią. Chcemy dać dużo radości fanom.

– Ważne, żebyśmy zareagowali na porażkę. Z Czechami zaprezentowaliśmy się źle. W tej chwili liczy się poniedziałkowy mecz z Albanią. Chcemy udowodnić, że jesteśmy dobrą drużyną, która jest w stanie grać agresywnie i potrafi kreować sytuacje.

Jan Bednarek: Jesteśmy profesjonalistami. Dwa dni przerwy między meczami to wystarczający czas, żeby zregenerować i głowę, i ciało. Mentalne i fizycznie będziemy gotowi na mecz z Albanią. Najważniejsze, żebyśmy zagrali na maksimum umiejętności. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2023

– Graliśmy już z Albanią. Wiemy, że to wymagający rywal. Oba starcia w poprzednich eliminacjach były trudne, pełne walki i starć fizycznych. Na to musimy być przygotowani, bo jakości piłkarskiej mamy wystarczająco dużo, by sięgnąć po zwycięstwo.