Asystent Fernando Santosa Joao Costa wybrał się do Włoch, gdzie ogląda reprezentantów Polski w akcji. W czwartek był na meczu Ligi Europy Roma - Feyenoord, gdzie z wysokości trybun mógł przyglądać się Nicoli Zalewskiemu i Sebastianowi Szymańskiemu.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Santos nieustannie przygląda się kadrowiczom

Jego asystent przebywa we Włoszech

Costa pojawi się na meczu Lazio z Torino oraz Juventusu z Napoli

Milik, Zieliński i spółka pod obserwacją

Joao Costa swój pobyt we Włoszech przedłuży do niedzieli. W sobotę obejrzy kolejny mecz na Stadio Olimpico w Rzymie, gdzie Lazio zmierzy się z Torino. W drużynie gości występuje Karol Linetty.

Natomiast w niedzielę Joao Costa będzie obecny w Turynie podczas hitu Serie A, gdy Juventus podejmie przed własną publicznością Napoli. W zespole Starej Damy na pewno wystąpi Wojciech Szczęsny, a według mediów spore szansę na grę w wyjściowym składzie ma również Arkadiusz Milik, który prawdopodobnie zastąpi Dusana Vlahovicia.

W Napoli z kolei miejsce w wyjściowym składzie ma zapewnione Piotr Zieliński. W drużynie Spallettiego jest również Bartosz Bereszyński, ale polski defensor raczej nie otrzymuje szans zaprezentowania swoich umiejętności w Napoli i byłoby to sporym zaskoczeniem, gdy szkoleniowiec Azzurrich desygnował go do gry w tak ważnym spotkaniu.

