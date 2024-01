Szymon Żurkowski przeżywa świetny czas w Empoli, gdzie na nowo odrodził się po pobycie w Spezii. Docenia to Adam Nawałka, który mówi, że pomocnik zasługuje na uwagę ze strony selekcjonera Michała Probierza.

IMAGO / MICHAL STANCZYK / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Nawałka

Adam Nawałka zwrócił uwagę na dobrą ostatnią formę Szymona Żurkowskiego

Były selekcjoner wskazał, że obecny powinien go bacznie obserwować

Żurkowski ostatnio popisał się hat-trickiem w meczu Serie A

Do reprezentacji

Adam Nawałka pomimo faktu, że od lat znajduje się nieco na uboczu piłkarskiego świata, to i tak bardzo uważnie śledzi aktualne wydarzenia związane z reprezentacją Polski i zawodnikami z naszego kraju. Byłemu selekcjonerowi nie uszło uwadze to, że w ostatnim czasie dobrą formą cieszy się Szymon Żurkowski. Pomocnik Empoli w spotkaniu z Monzą popisał się trzema golami. Teraz Nawałka wskazuje w nim mocnego kandydata do gry w kadrze.

– Oglądam mecze Serie A i widzę, że powrót do Empoli ze Spezii mu służy. Stał się ważnym zawodnikiem tej drużyny. Świadczy o tym również fakt, że będąc defensywnym pomocnikiem z czterema golami na koncie jest najlepszym strzelcem drużyny. Myślę, że Szymon zasługuje na dużą atencję ze strony selekcjonera – ocenił legendarny trener w rozmowie z “Faktem”.

– Dostał szansę, bo widziałem w nim duży potencjał. Od tamtego powołania minęło już trochę czasu i cieszę się, że Szymon cały czas idzie do przodu, rozwija się – dodał.

