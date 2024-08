Newscom/Alamy Live Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz przyzwyczaja do goli

Z kolejki na kolejkę coraz trudniej znaleźć słowa, na to, aby opisać grę i formę Mateusza Bogusza w MLS. Polski pomocnik spisuje się w Stanach Zjednoczonych rewelacyjnie z pewnością nie przechodzi to bez echa w klubach z Europy, które jeszcze szukają wzmocnień. Bogusz tylko w tym sezonie w 31 rozegranych meczach zdobył już 16 goli i zanotował sześć asyst. To liczby więcej niż bardzo dobre.

Ostatnie trafienie gracz urodzony w Rudzie Śląskiej zanotował tej nocy, gdy jego Los Angeles FC mierzyło się z San Jose Earthquakes. W 61. minucie meczu w ramach 1/8 finału Leagues Cup, 22-latek popisał się świetnym uderzeniem z dystansu i przy lekkiej pomocy bramkarza piłka wpadał do siatki podwyższając tym samym prowadzenie na 3:1. W sumie drużyna z Miasta Aniołów wygrała tę rywalizację 4:1.

Mateusz Bogusz la intentó y con algo de fortuna consigue el tercero para @SomosLAFC. #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/1XTwoslUYa — MLS Español (@MLSes) August 14, 2024

Serwis “Transfermarkt” wycenia Bogusza na 4 miliony euro. Polak rozegrał dla zespołu z Kalifornii w sumie 73 spotkania, w których zdobył 20 goli i zanotował 14 asyst.

