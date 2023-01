fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo związał się z Al-Nassr, z którym podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Serwis Arriyadiyah.com przekazał, że Portugalczyk we wtorek 3 stycznia zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie.

Znana jest już przyszłość Cristiano Ronaldo

Serwis Arriyadiyah.com poinformował, że prezentacja 37-latka w Al-Nassr odbędzie się we wtorek 3 stycznia

Portugalczyk kontrakt z nowym klubem podpisał do 2025 roku

Ronaldo zaczyna nową przygodę w karierze

Cristiano Ronaldo nie ma za sobą udanego roku. Po przeprowadzce do Man Utd zawodnik co prawda imponował skutecznością, ale koniec końców nie wywalczył z Czerwonymi Diabłami miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Następnie zawodnik nie udał się na zgrupowanie Man Utd do Stanów Zjednoczonych, co bardzo nie spodobało się menedżerowi Erikowi ten Hagowi.

Ostatecznie jeszcze przed startem mundialu w Katarze światło dzienne ujrzała wiadomość, że Cristiano Ronaldo rozwiązał za porozumieniem stron z klubem z Old Trafford. Długo piłkarz był łączony z różnymi klubami z Europy, ale pod koniec roku Al-Nassr przekazał, że 37-latek będzie zawodnikiem tego klubu.



Serwis Arriyadiyah.com przekazał natomiast, że dzisiaj Cristiano Ronaldo uda się z Madrytu do Rijadu. Tymczasem jutro piłkarz w towarzystwie swojej rodziny, menedżera i ochroniarzy zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz ekipy z Arabii Saudyjskiej.

Prezentacja reprezentanta Portugalii ma się odbyć na stadionie Mrsool Park, mogącym pomieścić 30 tysięcy widzów. Na nim Cristiano Ronaldo wygłosi krótkie przemówienie. Prezentacja 37-letniego zawodnika nie ma być długa.

Jasne jest też, że trener Rudi Garcia chce, aby Portugalczyk szybko zaczął treningi z drużyną. Już tez wiadomo, że rodzina Cristiano Ronaldo będzie zakwaterowana w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w Rijadzie. Portugalczyk ze swoimi bliski będzie w nim mieszkać, dopóki nie znajdzie stałego lokum.

