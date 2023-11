IMAGO / Vicotr Fraile Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema wydał zaskakujące oświadczenie

Piłkarz Al-Ittihad jest oczarowany Arabią Saudyjską

Francuz nie szczędził ciepłych słów

Karim Benzema: Arabia Saudyjska to mój drugi kraj

Po kilku latach spędzonych w Realu Madryt Karim Benzema zdecydował się dołączyć do Al-Ittihad, klubu z Arabii Saudyjskiej. Piłkarz przekonuje, że to ekscytujący projekt sportowy, w którym z radością bierze udział.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w Arabii Saudyjskiej wśród tak wspaniałych ludzi, którzy kochają sport. Przyjechałem do Królestwa Arabii Saudyjskiej nie tylko po to, by grać w piłkę nożną, ale w związku z ogromnym i gigantycznym projektem sportowym. Na początku byłem zaskoczony tą wielką miłością i przyjęciem, kiedy przybyłem, a także wspaniałym przyjęciem ze strony fanów klubu Al-Ittihad. Są nie tylko kochające, ale też pełne pasji i dodają nam entuzjazmu, a my robimy, co w naszej mocy, aby ich uszczęśliwić” Następnie dodał: „Arabia Saudyjska to mój drugi kraj, a ludzie tutaj są wspaniali, kochają piłkę nożną i mają mnóstwo pasji – oświadczył Francuz.