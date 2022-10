Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Będące właścicielem PSG Qatar Sports Investments, kupiło udziały w portugalskim klubie. Pod skrzydła Katarczyków trafiła SC Braga.

Qatar Sports Investments dokonało zakupu w Portugalii

Właściciele PSG nabyli udziały w SC Braga

Nasser Al-Khelaifi podkreślił radość z tego faktu

Katarczycy inwestują w Portugalii

Qatar Sports Investments jest znane wielu kibicom piłki nożnej z powodu PSG, które Katarczycy kupili w 2011 roku. Paryżan od tego momentu reprezentowały światowe gwiazdy futbolu, a klub zdobył aż 29 trofeów, chociaż mistrzowi Francji nie udało się sięgnąć po Ligę Mistrzów. PSG to największa piłkarska, chociaż nie jedyna inwestycja QSI. W 2012 roku nabyli udziały własnościowe w belgijskim KAS Eupen. Teraz Katarczycy dokonali zakupu w Portugalii. Podobną drogą idzie właściciel Manchesteru City, do którego należy też klub w USA i Australii.

– Qatar Sports Investments z dumą inwestuje w wiodące firmy i marki sportowe na całym świecie, umożliwiając im pełne wykorzystanie ich potencjału. Portugalia to kraj oparty na piłce nożnej – z jednymi z najbardziej zagorzałych fanów i jednym z najlepszych systemów szkolenia talentów na świecie. SC Braga jest wzorową instytucją portugalską – z dumną historią, ogromnymi ambicjami i reputacją doskonałości na boisku i poza nim – powiedział prezes QSI Nasser Al-Khelaifi.

Jak informuje The Athletic, QSI nabyło mniejszościowy pakiet udziałów w SC Braga. To klub znany na arenie europejskiej. Ma bowiem doświadczenie z występów w europejskich pucharach. Aktualnie występuje w Lidze Europy oraz zajmuje trzecie miejsce w lidze portugalskiej. Decyzja QSI może zwiastować, że piłkarze PSG będą trafiali na wypożyczenie właśnie do Bragi.

