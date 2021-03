Światowej sławy brazylijski stadion Maracana otrzyma nazwę ku czci Pelego. Przegłosowała to we wtorek legislatura stanu Rio de Janeiro.

Pele z królewskim wyróżnieniem

80-letni Pele, którego pełne imię i nazwisko brzmi Edson Arantes do Nascimento, wielokrotnie naznaczył swoją obecnością Maracanę. W końcu występował tam wielokrotnie w barwach reprezentacji Brazylii i Santosu. Także tam strzelił swoją tysięczną bramkę w karierze. Miało to miejsce w 1969 roku, gdy wspomniany klub grał z Vasco da Gama. We wtorek legislatura stanu Rio de Janeiro przegłosowała wniosek wedle którego słynna Maracana – niegdyś największy stadion na świecie – dostanie nową nazwę: Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadium, co można tłumaczyć jako Stadion Króla Pelego.

– To godny hołd dla człowieka rozpoznawalnego na całym świecie ze względu na swoje dziedzictwo w historii brazylijskiej piłki nożnej, a także na usługi świadczone naszemu krajowi – powiedział jeden z oficjeli odpowiedzialnych za nową nazwę stadionu.

Maracana gościła finały mistrzostw świata w 1950 oraz 2014 roku, a także mecz otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2016. Długo nosiła nazwę ku pamięci Mario Filho, dziennikarza, który optował za zbudowaniem stadionu w latach czterdziestych.

Legislatura podkreśliła, że stadion piłkarski otrzyma nową nazwę, ale większy kompleks sportowy dookoła pozostanie taki, jak wcześniej. Większość Brazylijczyków nazywa stadion po prostu “Maracaną”, ze względu na okolicę, w jakiej jest zlokalizowany. Gubernator stanu Rio musi zgodzić się na zmianę nazwy, która nie spotkała się z powszechnym uznaniem fanów piłki nożnej. Niektórzy twierdzili, że wspomniany Filho jest bardziej godny tego zaszczytu, a inni argumentowali, że każdy nowy “patron” stadionu powinien pochodzić z Rio. Pele natomiast urodził się w stanie Minas Gerais, a większość życia spędził w Sao Paulo.

Edson Arantes do Nascimento wygrał z reprezentacją Canarinhos trzy mistrzostwa świata. W jej barwach zagrał 93 mecze, w których zdobył aż 77 bramek.