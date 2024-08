Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski znów trafia

Karol Świderski, w trakcie ostatniego zimowego okienka transferowego, na krótko przeniósł się z Charlotte FC do Hellasu Verona w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. W barwach włoskiego klubu wystąpił w 15 meczach, zdobywając zaledwie dwa gole. Pomimo chęci klubu z miasta Romeo i Julii, by zatrzymać Polaka, Świderski powrócił on do Stanów Zjednoczonych i wznowił treningi z macierzystym zespołem, który był już w trakcie sezonu MLS.

Reprezentant Polski jednak bez większych problemów na nowo wkomponował się w zespół i wrócił do tego, co potrafi najlepiej, czyli strzelania goli. W tym sezonie w trzech rozegranych meczach ma na swoim koncie jednego gola, ale tej nocy dołożył kolejne trafieni. Tym razem napastnik z Rawicza pokonał bramkarza New York Red Bulls z rzutu karnego. W 13. minucie rywalizacji Polak pewnym strzałem w lewy róg bramki okazał się lepszy od rywala i wyprowadził zespół na prowadzenie. Finalnie jednak mecz Major League Soccer zakończył się wynikiem 1:1.

Karol's 𝐅𝐈𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐏 the 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐑𝐄𝐒𝐒🗣️ pic.twitter.com/BiMI2s5g6d — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 24, 2024

Świderski dtotychczas na boiskach MLS wystąpił 63 razy i zaliczył w nich 24 gole i 9 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro, a jego umowa z Charlotte wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku.

