AFLO/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski zostanie w USA?

Karol Świderski na początku 2024 roku w zimowym okienku transferowym przeszedł na krótkie wypożyczenie z Charlotte FC do Hellasu Verona. W barwach włoskiego klubu, który ledwo utrzymał się w Serie A, rozegrał 15 meczów i strzelił tylko dwa gole. Mimo to Hellas Verona chce kontynuować współpracę z 27-letnim napastnikiem, licząc na jego rozwój w Serie A. Świderski również czuje się dobrze we Włoszech i planuje kontynuować karierę w Europie

Problemem jest jednak kwota transferowa, jakiej za reprezentanta Polski oczekują działacze klubu z Ameryki. Hellas bowiem nie ma zbyt wielkich wolnych środków na to, aby sprowadzić jakiegokolwiek piłkarza. Stąd też coraz więcej mówi się o tym, że przynajmniej najbliższe pół roku, a kto wie, być może i do końca kontraktu Świderski pozostanie w Charlotte. Jego umowa z Amerykanami wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku. Teraz głos ws. jego przyszłości zabrał szkoleniowiec, Dean Smith.

– On (Świderski – red.) chce tu zostać, chce tu być. Myślę, że ma coś do udowodnienia. Prawdopodobnie jednak nie wszystko poszło tak, jak chciał. Ma tutaj szansę, może wrócić i strzelać gole. Nasi fani wiedzą, że potrafi to robić doskonale – powiedział trener podczas jednej z konferencji prasowych.

