fot. Imago / Victor Fraile Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves w jednym ze swoich ostatnich wywiadów wyjaśnił, jak mogła potoczyć się jego kariera

Zawodnik w rozmowie z O Jogo przyznał, że mógł trafić do FC Barcelony czy Arsenalu

26-latek broni dzisiaj barw Al-Hilal

Ruben Neves wyjaśnił, że mógł trafić do FC Barcelony

Ruben Neves to defensywny pomocnik, który wybił się przez udane występy w Wolverhampton. Z angielskiej ekipy latem minionego roku piłkarz trafił za 55 milionów euro do Al-Hillal. Nie brakowało jednak dużo, aby zawodnik trafił do ligi hiszpańskiej.

– Byłem bliski przeniesienia się do trzech klubów, ale ostatecznie tak się nie stało, co mnie zdenerwowało i pomogło podjąć decyzję o przeprowadzce do Al-Hilal – mówił Ruben Neves cytowany przez O Jogo.

– Nie chcę wymieniać żadnych nazw, ale FC Barcelona było często wymieniana w kontekście mojego transferu i to była prawda. Było blisko, podobnie jak w przypadku Arsenalu. Były też inne ekipy spoza Anglii – kontynuował Portugalczyk.

– Wydarzenia nadal się kumulowały, a potem, otrzymawszy ofertę życia, nie miałem wątpliwości, że ją przyjmę. Miałem już dość transferów, do których nie dochodzi – rzekł Ruben Neves.

Portugalski piłkarz w tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył sześć asyst.