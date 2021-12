PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Dynamo Moskwa poinformowało, że Sebastian Szymański przeszedł operację. Przerwa Polaka od treningów nie powinna potrwać długo.

Co jakiś czas z Rosji do naszego kraju docierają informacje o tym, że Polak strzelił gola, czy zanotował asystę. Najczęściej nie jest to jednak Grzegorz Krychowiak, a Sebastian Szymański, który od dwóch lat reprezentuje Dynamo Moskwa.

22-letni pomocnik regularnie zbiera pochwały za świetne występy w Dynamo. Polak jest kluczowym zawodnikiem w swoim zespole. Dla ekipy z Moskwy w sezonie 2021/2022 rozegrał 17 meczów. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył sześć asyst.

Dobra forma umyka uwadze Paulo Sousy, który nie powołuje 22-latka do reprezentacji Polski. Kapitalne występy Szymańskiego są jednak doceniane przez kluby z Premier League, czy Bundesligi. Agent Polaka, Mariusz Piekarski, informował jakiś czas temu, że Dynamo odrzuciło ofertę w wysokości z 20 milionów euro.

Polak w najbliższym czasie zamiast myśleniu o transferze, będzie koncentrował się na powrocie do zdrowia. 22-latek został bowiem brutalnie sfaulowany w meczu ligowym. U Szymańskiego zdiagnozowano obustronną przepuklinę pachwinową. Pomocnik przeszedł już operację w Niemczech. Dynamo poinformowało, że spodziewa się Polaka na początku stycznia podczas zgrupowania. 22-latek opuści zatem łącznie tylko dwa spotkania, a do zdrowia powinien wrócić stosunkowo za niedługo.

Шиманьски прооперирован в Германии



Ранее по ходу чемпионата нашему полузащитнику врачи поставили диагноз двухсторонняя паховая грыжа. Тренерский и медицинский штаб приняли решение провести операцию во время зимней паузы.



Ждём его уже к началу январских сборов. Здоровья 🤍💙 pic.twitter.com/97AagWDKE3 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 14, 2021

