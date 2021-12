Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski strzelił dwa gole w meczu Stuttgart – Bayern (0:5). Dzięki temu polscy piłkarze zdobyli już 1001 bramek na boiskach Bundesligi.

W we wtorkowym meczu Bundesligi, Robert Lewandowski zdobył dwie bramki

Dzięki trafieniom przeciwko Stuttgartowi, Polak wyrównał rekord Gerda Muellera

Ponadto w 2021 roku strzelił już 68 goli

Lewandowski autorem wyjątkowego gola

Rok 2021 należy do Roberta Lewandowskiego. Polak ustanowił między innymi rekord strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi (41), który wcześniej należał do Gerda Muellera. Napastnik Bayernu nie został jednak nagrodzony Złotą Piłką, ponieważ zajął drugie miejsce. Mimo tego 33-latek nie zniechęcił się i wciąż zachwyca formą.

Na kolejne bramki Lewandowski polował we wtorek na Mercedes-Benz Arenie, gdzie Bayern grał w delegacji ze Stuttgartem. Monachijczycy mieli sporo okazji, ale Polak nie potrafił strzelić gola. W 53. minucie zaliczył natomiast asystę, gdy podał do Serga Gnabry’ego.

Lewandowski doczekał się ostatecznie swojego trafienia. W 69. minucie Gbabry zagrał w kierunku Polaka, który przyjął piłkę na klatkę piersiową i ruszył w stronę bramki. Napastnik Bayernu z łatwością wyprzedził rywali i miał dobrą okazję na trafienie do siatki. Lewandowski przerzucił piłkę nad bezradnym bramkarzem i mógł świętować z kolegami. Dzięki temu 33-latek strzelił tysięcznego polskiego gola w Bundeslidze.

Robert Lewandowski z 1000. polskim golem w Bundeslidze. — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) December 14, 2021

Rekord Gerda Muellera wyrównany

Stuttgart we wtorkowym spotkaniu grał fatalnie, co w 72. minucie ponownie wykorzystał Lewandowski, który nie zamierzał zadowolić się jednym golem. Ponownie przy trafieniu Polaka asystował Gnabry. Niemiec podał do snajpera Bayernu, a ten wykorzystał jego zagranie. Lewandowski w 2021 roku na boiskach Bundesligi zdobył już 42 bramki. Tym samym wyrównał osiągnięcie Gerda Muellera.

✅Dwie bramki ze Stuttgartem

✅Wyrównany rekord Muellera w liczbie goli w roku (42)

✅68. gol w 2021 roku.

✅18. gol w tym sezonie Bundesligi.



Zwykły dzień w biurze Roberta Lewandowskiego



Stuttgart – Bayern 0:5 pic.twitter.com/2muUtSOb49 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 14, 2021

