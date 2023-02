fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Już za kilka dni Real Madryt rozpocznie zmagania w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. Do Maroka z zespołem nie poleci Thibaut Courtois, który doznał kontuzji przed ostatnim meczem ligowym. Belg czeka jeszcze na wyniki badań, lecz jego występ w tym turnieju jest praktycznie wykluczony.

Thibaut Courtois doznał kontuzji na rozgrzewce przed meczem z Mallorcą

Belg nie wystąpił w niedzielnym spotkaniu Realu Madryt

Królewscy pojadą na Klubowe Mistrzostwa Świata bez swojego podstawowego bramkarza

Courtois rozpoczyna walkę z czasem

Forma Realu Madryt po mundialu w Katarze nie rzuca na kolana. Królewscy regularnie tracą punkty i mają już w tabeli pokaźną stratę do liderującej FC Barcelony. Ponadto, niedawno przegrali w bezpośrednim starciu z Dumą Katalonii w ramach finału Superpucharu Hiszpanii.

Mistrzowie Hiszpanii mierzą się z kolejnymi problemami. W trakcie rozgrzewki przed niedzielnym meczem z Mallorcą urazu doznał Thibaut Courtois, który ostatecznie nie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Po konsultacji z lekarzami sztab szkoleniowy uznał, że występ Belga jest wykluczony.

Courtois poczuł dyskomfort dotyczący mięśnia przywodziciela. Początkowo wydawało się, że jego problem zdrowotny nie jest poważny, natomiast hiszpańskie media donoszą, że w jego przypadku mogło dojść nawet do naderwania mięśnia. Reprezentant Belgii czeka obecnie na wyniki badań i nie poleci z resztą drużyny do Maroka, gdzie już za dwa dni rozpoczną się Klubowe Mistrzostwa Świata. Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt będzie walczył o zwycięstwo w turnieju bez swojego podstawowego bramkarza.

Priorytetem Courtoisa jest powrót do pełnej sprawności przed dwumeczem z Liverpoolem, który rozpocznie się już 21 lutego. Pierwsze spotkanie rozegra się na Anfield. W obliczu kłopotów Królewskich w La Lidze, wygranie Champions League może być jedyną opcją na udane zakończenie sezonu.

Zobacz również: