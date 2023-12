IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Nie milkną echa po skandalu, do którego doszło w lidze tureckiej

Prezes Ankaragucu po spotkaniu z Rizesporem pobił sędziego

Wypowiedzi na ten temat udzielił bramkarz ekipy z Ankary – Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz zabrał głos nt. skandalu w Turcji

Ankaragucu zremisowało 1:1 z Rizesporem w meczu 15. kolejki Super Lig. Prezes klubu ze stolicy Turcji Faruk Koca po końcowym gwizdku momentalnie wparował na boisko, a następnie uderzył w twarz sędziego Halila Umuta Melera. 59-latek został już aresztowany.

Zawodnikiem Ankaragucu jest Rafał Gikiewicz, który całe poniedziałkowe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. 36-letni bramkarz jest zdziwiony zachowaniem prezesa zespołu, w którym na co dzień występuje. Były golkiper Augsburga udzielił wypowiedzi na ten temat w programie “KS Poranek”.

– Nasz prezes ma dobre serce, to fajny gość, więc dziwi mnie to. Brakowało jeszcze, żeby pobiegł z gaśnicą. Ma trzy zarzuty, zrezygnował z pracy, żeby chronić nas przed konsekwencjami, ale one będą grube – powiedział Rafał Gikiewicz na antenie “Kanału Sportowego”.

Rafał Gikiewicz o Faruku Kocy, który znokautował sędziego 🇹🇷:



"Nasz prezes ma dobre serce, to fajny gość, więc dziwi mnie to. Brakowało jeszcze, żeby pobiegł z gaśnicą. Ma trzy zarzuty, zrezygnował z pracy, żeby chronić nas przed konsekwencjami, ale one będą grube"#KSPoranek pic.twitter.com/9DR9XpoUcM — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) December 13, 2023