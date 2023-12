Wielki skandal w Turcji! Sędzia kopany przez prezesa klubu [WIDEO]

Wielki skandal, to chyba zbyt mało powiedziane. Prezes zespołu Ankaragucu, w którym gra Rafał Gikiewicz uderzył, a potem kopał wraz z innymi bandytami sędziego Halila Umuta Melera.

IMAGO / - SeskimPhoto Na zdjęciu:

Do wielkiego skandalu doszło dzisiaj w meczu ligi tureckiej

Sędzia główny został najpierw uderzony przez prezesa gospodarzy, a później był kopany

Zajście miało miejsce w meczu Ankaragucu z Rizesporem

Nagranie mrozi krew w żyłach

Turcy słynną z mocnego i często bardzo wyrazistego temperamentu. Nie inaczej jest podczas meczów piłkarskich, gdzie kibice wielokrotnie potrafili stworzyć wielkie widowisko. Przykładem może być chociażby stadion Galatasaray, gdzie atmosfera uchodzi za jedną z najlepszych w Europie. Jednak dochodzi też do wydarzeń skandalicznych.

Takie miało miejsce dzisiaj w meczu Ankaragucu z Rizesporem. Pod koniec spotkania zespół gości zdobył bramkę na 1:1 i doprowadził do wyrównania. To doprowadziło do szału prezesa klubu, który tuż po zakończeniu meczu najpierw uderzył sędziego, a później wraz z innymi bandytami kopał leżącego arbitra Halila Umuta Melera. Według informacji tureckich mediów władze ligi zebrały się już na pilnym spotkaniu i rozmawiają o konsekwencjach dla Ankaragucu, w którym gra Rafał Gikiewicz.

HALIL UMUT MELER4E YUMRUK ATILDI pic.twitter.com/I2BV6jwJOB — GalaFHD1905erman (@fhd1905erman) December 11, 2023

Czytaj więcej: Włosi krytykują Zalewskiego. Mocne słowa pod adresem reprezentanta Polski