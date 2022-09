PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Białek

Vitesse Arnhem zremisowało z FC Volendam 1:1 w siódmej kolejce Eredivisie. Jedyna bramka dla gospodarzy padła po skutecznej akcji Polaków. Na listę strzelców wpisał się Bartosz Białek, któremu dograł Kacper Kozłowski. Dla 20-latka to premierowe trafienie w nowym klubie.

Bramka dla Vitesse Arnhem padła w 48. minucie

Ładną asystą popisał się Kozłowski, a gola strzałem z kilku metrów zdobył Białek

Finalnie mecz w siódmej kolejce Eredivisie zakończył się remisem 1:1

Polacy uratowali punkt

Faworytami sobotniego spotkania w Eredivisie byli gospodarze. Potyczka o wiele lepiej zaczęła się jednak dla gości. Już w 21. minucie bramkarza Vitesse Arnhem pokonał Robert Muhren.

Niedługo po zmianie stron gospodarze wyrównali. Kozłowski urwał się defensorom rywali i zagrał do Białka. Napastnik precyzyjnie przymierzył, piłka odbiła się jeszcze od słupka i trafiła do bramki gości. Jak się finalnie okazało, był to gol na wagę jednego oczka dla gospodarzy. Warto dodać, że dla pomocnika była to premierowa asysta.

Polacy nie dograli tej potyczki do samego końca. Kozłowski został zmieniony w 71. minucie, a Białek kwadrans potem.

Obaj Polacy są w holenderskim klubie na wypożyczeniach. Kozłowski trafił tutaj z Brighton, a Białek z Wolfsburga.

W tym momencie Vitesse zajmuje 14. miejsce w lidze (pięć oczek). W następnej kolejce zawodnicy tego klubu zmierzą się w delegacji z Twente. Mecz zaplanowano na 1 października.

