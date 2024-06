fot. MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Michel Platini

Michel Platini dosadnie o Aleksandrze Ceferinie i Giannim Infantino

Michel Platini pozwolił sobie ostatnio na dosadny komentarz na temat wpływowych postaci ze świata piłki nożnej. Były reprezentant Francji nie szczędził krytyki w kierunku szefów FIFA i UEFA.

– Znam wielu menedżerów, znałem ich wcześniej, ale Aleksandr Ceferin i Gianni Infantino są nikim. Myślą wyłącznie o pieniądzach. Stworzyli nową głupią Ligę Mistrzów, która ma teraz za dużo meczów. Chciałbym, żeby futbolem zarządzali ludzie z piłkarską przeszłością. Ci, którzy naprawdę rozumieją grę – mówił Platini w rozmowie z RMC Sport.

– Dziś ten sport jest w rękach menadżerów bez historii i trenerów mających obsesję na punkcie taktyki. Musimy oddać piłkę dziecku, tak jak daliśmy fortepian Mozartowi. Trenerzy wiedzą teraz tylko, jak rysować schematyczne rysunki na tablicy, wypełnione strzałkami i ruchami. Niemniej piłka nożna to gra, więc pozwólmy zawodnikom grać swobodnie – dodał Francuz.

Platini to były piłkarz Nancy, AS Saint-Etienne czy Juventusu, a także reprezentacji Francji, w której rozegrał 72 spotkania w reprezentacji Francji. Później był trenerem. Prowadził między innymi w latach 1988-1992 francuską drużynę narodową. Z kolei od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku był prezydentem UEFA.

Czytaj więcej: Gwiazda na wylocie z Juve? Thiago Motta nie ma zawodnika w swoich planach