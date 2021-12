Piłka nożna wyprzedziła hokej pod względem popularności w USA

fot. PressFocus Na zdjęciu: Vancouver Whitecaps - Minnesota United

Piłka nożna zyskuje popularność w Stanach Zjednoczonych. Pod tym względem wyprzedziła już hokej na lodzie, czytamy na łamach Daily Mail.

Stany Zjednoczone będą jednym ze współgospodarzy piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku

Daily Mail podaje, że rośnie coraz bardziej popularność piłki nożnej za oceanem

Dzisiaj soccer jest juz na czwartym miejscu na liście najpopularniejszych sportów w Stanach Zjednoczonych

Soccer rośnie w siłę w Stanach Zjednoczonych

Piłka nożna według analityków w kraju z Ameryki Północnej przewyższyła już popularność hokeja na lodzie. Duża umowa o wartości dwóch miliardów funtów (mniej więcej 2,3 miliarda euro) między Premier League a amerykańskim nadawcą NBC odzwierciedla rosnące zainteresowanie piłką nożną.

To, co może również przyczynić się do wzrostu zainteresowania piłka nożną w Stanach Zjednoczonych, to fakt, że w tym kraju w 2026 roku odbędą się mistrzostwa świata. Współgospodarzami tej imprezy będą też Kanada i Meksyk.

– Piłka nożna jest dziś czwartym najpopularniejszym sportem w Stanach Zjednoczonych. Piłka nożna wyprzedza hokej, a jego popularność rośnie. To jeden z powodów, dla których NBC tak dużo płaci za kontrakt – powiedział specjalista ds. mediów sportowych Pierre Maes.

Badanie przeprowadzone przez Ampere Analysis pokazuje, że 49% amerykańskich fanów sportu lubi oglądać piłkę nożną w telewizji, podczas gdy tylko 37% ankietowanych Amerykanów śledzi hokej na lodzie. Trzy najbardziej popularne sporty w Stanach Zjednoczonych to z kolei: futbol amerykański, koszykówka i baseball.

