Zaledwie kilka tygodni po opuszczeniu Ajaksu Amsterdam, Marc Overmars znalazł już zatrudnienie w innym klubie piłkarskim. Nowym pracodawcą Holendra będzie belgijski Royal Antwerp. Ajaks postanowił zwolnić Overmarsa za niestosowne wiadomości, które wysyłał do pracujących w klubie kobiet.

Marc Overmars w lutym zrezygnował z posady dyrektora technicznego w Ajaksie

Klub wymusił na Holendrze odejście w związku z jego niemoralnym zachowaniem

Nowym pracodawcą 48-latka będzie Royal Antwerp

Royal Antwerp bez strachu przed wizerunkiem Overmarsa

Marc Overmars w Royal Antwerp zostanie dyrektorem technicznym. Holender dość szybko znalazł zatrudnienie i to w klubie piłkarskim, biorąc pod uwagę kiepski PR, który w ostatnim czasie sobie zapewnił. Ajaks Amsterdam postanowił go zwolnić, gdy na jaw wyszło, że były piłkarz FC Barcelony składa niemoralne propozycje koleżankom z pracy. 48-latek wystosował do klubu przeprosiny, jednak mistrz Holandii nie zamierzał kontynuować z nim współpracy.

Klub z Antwerpii ma zaprezentować Overmarsa jako nowego dyrektora technicznego w poniedziałek. Holender podpisze z klubem długoletni kontrakt. Belgijski klub postanowił potraktować zwolnienie 48-latka z Ajaksu jako sprawę prywatną, która nie wpłynie na jego pracę w nowym klubie. Zastąpi on na stanowisku dyrektora technicznego Luciano D’Onofrio.

Marc Overmars wciąż może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niemoralne propozycje, jakich miał się dopuścić w czasach pracy w Ajaksie Amsterdam. Royal Antwerp do zaufania mu przekonała jednak praca, jaką Holender wykonał w klubie. Jego umiejętne zarządzanie doprowadziło Ajaks do wielu tytułów, a także intratnych transferów, jak choćby sprzedaż Frenkiego de Jonga do FC Barcelony, czy ściągnięcie do Amsterdamu Nicolasa Tagliafico.

